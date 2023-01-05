Одни Тельцы разбогатеют, а другие окажутся в финансовой яме: кто будет удачлив в январе

Для Тельцов январь сложится по-разному. Одни сумеют найти денежную жилу, а другие могут потерять все в этом месяце.

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А все из-за того, что кто-то успел набраться сил для новых свершений и начал активно строить карьеру, а кто-то истощил свою энергию до последней капли. Астрологи предупреждают – так делать нельзя, от этого нет пользы ни вам, ни окружающим.

Итак, если вы чувствуете в себе силы, значит вы тот самый удачливый Телец. В январе ваша активная работа получит отличный результат, что обязательно приблизит к финансовому успеху и творческому удовлетворению.

Источник: rsute.ru.