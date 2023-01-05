Козерог встретит свою любовь и поразит всех на работе: гороскоп на январь

Астрологи предрекли Козерогам прекрасный январь. В этом месяце они могут встретить интересного человека. Вначале вам будет приятно проводить время, а потом это общение может перерасти в настоящую любовь.

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На работе тоже все будет хорошо. Отдохнув на каникулах, вы расслабитесь и ощутите свою внутреннюю силу, которую перестанете стесняться проявлять в коллективе.

Ваши способности (особенно творческие) заметят и оценят по достоинству. Вы станете признанным экспертом на своем рабочем месте. В целом январь для вас пройдет с ощущением внутреннего счастья и гармонии.

Источник: amur.info.