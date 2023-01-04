Овны будут переживать из-за измены! Гороскоп выдал неожиданный поворот

Астрологи предрекли Овнам на этой неделе непростую неделю на любовном поле. К концу нее, то есть до 8 января, к представителям знака могут прийти нездоровые отношения.
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Если на горизонте наметится абьюзер, астрологи рекомендуют забыть его как можно скорее. Этот союз будет разрушительным, уничтожающим вас изнутри.
Также не исключено, что Овны будут сильно ревновать свою вторую половинку, подозревая ее в измене. Астрологи утверждают, что на самом деле повода для этого нет.
Источник: rsute.ru.