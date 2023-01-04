Астролог назвала два знака зодиака, для которых год начнется с удачи: и деньги, и любовь

Астролог назвала два знака зодиака, для которых год начнется с удачи: и деньги, и любовь

Для некоторых 2023 год начнется с удачи. Фото: Global Look Press

Елена Демченко выделила представителей зодиакальной системы среди прочих.

Двум знакам зодиака начало 2023 года принесет успех и счастье. Об этом рассказала астролог Елена Демченко.

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Близнецы начнут год Кролика с важных знакомств, люди, которых они встретят благоприятно повлияют на их дальнейшую жизнь. В это же время появятся новые возможности для процветания.

Для Дев начало года – это новый виток в любви и личной жизни. Если Девы одиноки, то встретят свою любовь. Также высока вероятность смены работы на более удачную и денежную.

Источник: rsute.ru.

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