Астролог назвала два знака зодиака, для которых год начнется с удачи: и деньги, и любовь

Близнецы начнут год Кролика с важных знакомств, люди, которых они встретят благоприятно повлияют на их дальнейшую жизнь. В это же время появятся новые возможности для процветания.

Для Дев начало года – это новый виток в любви и личной жизни. Если Девы одиноки, то встретят свою любовь. Также высока вероятность смены работы на более удачную и денежную.

Источник: rsute.ru.