Астролог назвала два знака зодиака, для которых год начнется с удачи: и деньги, и любовь

Двум знакам зодиака начало 2023 года принесет успех и счастье. Об этом рассказала астролог Елена Демченко.
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Близнецы начнут год Кролика с важных знакомств, люди, которых они встретят благоприятно повлияют на их дальнейшую жизнь. В это же время появятся новые возможности для процветания.
Для Дев начало года – это новый виток в любви и личной жизни. Если Девы одиноки, то встретят свою любовь. Также высока вероятность смены работы на более удачную и денежную.
Источник: rsute.ru.