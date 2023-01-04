У какого знака скоро будет новый начальник: Глоба – когда это случится

У Водолеев должно смениться начальство, что не может не сказаться на их трудовой деятельности.

Особенно успешным для Водолеев будет вторая половина года Кролика. В ноябре представителей знака может посетить вопрос о смене жительства.

Также очень актуальна будет тема с недвижимостью – покупкой, вложением, строительством. Тамара Глоба заявила, что этим Водолею обязательно нужно заняться, особенно с середины года.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.