У какого знака скоро будет новый начальник: Глоба – когда это случится

Астролог Тамара Глоба предупредила Водолеев, что на работе у них в этом году произойдут очень важные изменения. Произойдет это довольно скоро – уже во второй половине весны.
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У Водолеев должно смениться начальство, что не может не сказаться на их трудовой деятельности.
Особенно успешным для Водолеев будет вторая половина года Кролика. В ноябре представителей знака может посетить вопрос о смене жительства.
Также очень актуальна будет тема с недвижимостью – покупкой, вложением, строительством. Тамара Глоба заявила, что этим Водолею обязательно нужно заняться, особенно с середины года.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.