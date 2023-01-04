Стрельцы в январе найдут вторую половинку! Неважно, какой у вас возраст – прогноз астрологов

Стрельцы в январе найдут вторую половинку! Неважно, какой у вас возраст – прогноз астрологов

Стрельцы в январе найдут вторую половинку. Фото: Global Look Press

Представителям знака стоит проявить немного активности.

Астрологи посоветовали одиночкам-Стрельцам в январе вплотную заняться своей личной жизнью. В этом месяце планеты расположены так, что велик шанс встретить свою вторую половинку.

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При этом возраст тут не имеет никакого значения, даже если вам больше 60-ти, не стоит ставить на себе крест, ведь любви все возрасты покорны.

Астрологи также отмечают, что тут стоит немного проявить активности и инициативы, ибо дорогу осилит идущий. И не нужно стесняться, ведь в любви, как на войне, все методы хороши!

Источник: amur.info.

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