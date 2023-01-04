Травмы, аварии, катастрофы: Глоба назвала время, когда Водолеи будут в опасности

По словам астролога, время катастроф наступит для Водолеев в период второй половины весны наступившего года.

«В дорогах нужно повышенное внимание, в поездках, а также в том, что касается транспортных средств», - предрекла Глоба.

Астролог также посоветовала в это время проявить повышенное внимание к близким, им может понадобиться помощь. Вероятны изменения в данный период и на работе, может прийти новое начальство.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.