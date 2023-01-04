Травмы, аварии, катастрофы: Глоба назвала время, когда Водолеи будут в опасности

Тамара Глоба предупредила Водолеев о непростом времени, которое наступит для них в 2023 году. В этот период вероятны различного рода катастрофы, травмы, возможно попадание в аварии. Зная это, можно максимально обезопасить себя и предотвратить наступление беды.
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По словам астролога, время катастроф наступит для Водолеев в период второй половины весны наступившего года.
«В дорогах нужно повышенное внимание, в поездках, а также в том, что касается транспортных средств», - предрекла Глоба.
Астролог также посоветовала в это время проявить повышенное внимание к близким, им может понадобиться помощь. Вероятны изменения в данный период и на работе, может прийти новое начальство.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.