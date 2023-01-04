Юпитер создал гармонию: сегодняшний день вас удивит счастьем – Володина  

Люди в среду будут просто наслаждаться счастьем жить на этой Земле и быть рядом с друг другом, видеть друг в друге красоту и не забывать про себя.

«День, когда женщины гордятся собственным отражением в зеркале, а мужчины щедры на комплименты как никогда. И все это в атмосфере взаимоуважения, без капли притворства и пафоса.

А еще это отличный день, чтобы удивить друзей экзотикой, будь то индонезийский сото или вечеринка в стиле Гэтсби», - сказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».