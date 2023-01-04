Юпитер создал гармонию: сегодняшний день вас удивит счастьем – Володина  

Астролог Василиса Володина рассказала, что 4 января благодаря гармоничному аспекту Венеры к Юпитеру, порадует нас своей благоприятной энергией.
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Люди в среду будут просто наслаждаться счастьем жить на этой Земле и быть рядом с друг другом, видеть друг в друге красоту и не забывать про себя.
«День, когда женщины гордятся собственным отражением в зеркале, а мужчины щедры на комплименты как никогда. И все это в атмосфере взаимоуважения, без капли притворства и пафоса.
А еще это отличный день, чтобы удивить друзей экзотикой, будь то индонезийский сото или вечеринка в стиле Гэтсби», - сказала Володина.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».