2023 год сразу поразит Водолеев богатством! Вкус роскоши вам понравится – Глоба

Год Водяного Кролика по многим параметрам не будет простым и спокойным для всего человечества, конфликтов не избежать, предрекла астролог Тамара Глоба.
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Однако она выделила Водолеев в зодиакальной системе, заметив, что с самого начала 2023-го им будет сопутствовать удача. Они познают вкус денег, а также встретят поддержку верных людей рядом.
Отличные финансовые возможности Водолеи заметят с первых месяцев. Они будут касаться приобретения движимого имущества и новых союзов. Представители знака встретят покровительство влиятельных людей, которые смогут помочь им.
Глоба посоветовала не игнорировать обучением, оно даст новые перспективы развития.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.