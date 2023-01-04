2023 год сразу поразит Водолеев богатством! Вкус роскоши вам понравится – Глоба

Год Водяного Кролика по многим параметрам не будет простым и спокойным для всего человечества, конфликтов не избежать, предрекла астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Однако она выделила Водолеев в зодиакальной системе, заметив, что с самого начала 2023-го им будет сопутствовать удача. Они познают вкус денег, а также встретят поддержку верных людей рядом.