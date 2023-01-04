2023 год сразу поразит Водолеев богатством! Вкус роскоши вам понравится – Глоба

2023 год сразу поразит Водолеев богатством! Вкус роскоши вам понравится – Глоба

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Астролог считает, что год Кролика будет успешным для представителей знака.

Год Водяного Кролика по многим параметрам не будет простым и спокойным для всего человечества, конфликтов не избежать, предрекла астролог Тамара Глоба.

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Однако она выделила Водолеев в зодиакальной системе, заметив, что с самого начала 2023-го им будет сопутствовать удача. Они познают вкус денег, а также встретят поддержку верных людей рядом.

Отличные финансовые возможности Водолеи заметят с первых месяцев. Они будут касаться приобретения движимого имущества и новых союзов. Представители знака встретят покровительство влиятельных людей, которые смогут помочь им.

Глоба посоветовала не игнорировать обучением, оно даст новые перспективы развития.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.

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