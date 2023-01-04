Виноваты ретроградные Марс и Меркурий: деньги будут утекать от двух знаков в январе 2023

Эксперты по гороскопам отметили, как два знака зодиака в январе останутся на мели из-за положения планет.

Астрологи обратились к представителям Раков и Львов с неутешительными предсказаниями.

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Несмотря на трудности уже в первые дни нового года, Ракам нельзя сдаваться. Финансовые неудачи будут временными. Главное – не забывать мечтать и планировать. И тогда даже злополучное положение Марса и Меркурия не повлияет на Раков.