Виноваты ретроградные Марс и Меркурий: деньги будут утекать от двух знаков в январе 2023

Эксперты по гороскопам отметили, как два знака зодиака в январе останутся на мели из-за положения планет.
Астрологи обратились к представителям Раков и Львов с неутешительными предсказаниями.
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Несмотря на трудности уже в первые дни нового года, Ракам нельзя сдаваться. Финансовые неудачи будут временными. Главное – не забывать мечтать и планировать. И тогда даже злополучное положение Марса и Меркурия не повлияет на Раков.
Внимательнее к деньгам советуют быть и Львам. В личной жизни у этого знака в январе все будет складываться удачно. А вот о финансах стоит позаботиться.
«В первой половине января из-за слабости ретро-Меркурия нужно остерегаться мошенников, особенно в разговорах по телефону и в интернете», – рассказали в ysia.ru.
Напомним, ранее Елена Мун поделилась астрологическим прогнозом на четвертое января.