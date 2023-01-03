На Водолея уже в начале года хлынет поток денег: Глоба предрекла начало успеха!

Начало 2023 года станет невероятно удачным для Водолеев, об этом рассказала Тамара Глоба. Представителям знака суждено познать вкус денег и ощутить верное плечо близких рядом.

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«В первой части год даст Водолеям хорошие финансовые возможности, хорошие возможности, которые касаются поддержки родственников. Это приобретение движимого имущества, а также это новые союзы, новые знакомства, успешное покровительство людей, которые поднимаются рядом и продвигают дела Водолеев», - предрекла астролог.

Обучение и работа со словом дадут Водолеям хорошие перспективы. Начиная с марта представителям знака Глоба рекомендовала обратить свое внимание на финансовую сторону жизни.

«Денег будет достаточно, но эти деньги надо будет во что-то вкладывать (строительство, экономику, любое развитие), потому что, если деньги просто тратить, они не будут приходить», - сказала Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.