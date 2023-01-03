Репутация Скорпионов встанет под вопрос: астрологи советуют забыть про любовную интрижку

Умерить пыл на личном фронте посоветовали Скорпионам астрологи в январе. В этом месяце велика вероятность любовной интрижки на стороне для представителей знака. И она может закончиться настоящей трагедией.

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Если Скорпион вовремя не возьмет себя в руки и поддастся соблазну, он может серьезно подмочить свою репутацию. А это, в свою очередь, негативно скажется не только на его частной жизни, но и поставит под вопрос все его будущее.

Кроме того, романтическая история может больно ранить кого-то из близких.

Источник: amur.info.