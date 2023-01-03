Будет два критических этапа: что именитые астрологи говорят про ядерную войну в 2023 году

Известные астрологи прокомментировали, случится ли на самом деле в 2023 году ядерная война, о которой многие говорят. Михаил Левин, например, считает, что как таковой войны не будет, но критические этапы нас поджидают.
«С точки зрения катастроф и терактов будет два сложных периода: с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября», - заявил он.
При этом астролог добавил, что мировой конфликт в год Кролика не закончится. Он начнет сбавлять обороты только тогда, когда США уйдут с мировой арены.
В свою очередь, астролог Марина Дагай считает, что наша страна полностью уйдет из-под влияния Запада.
«С 2023 по 2025 год Россию ждет мощное развитие новых технологий, появятся новые великие реформаторы и ученые. Колоссальные изменения придут уже в конце марта», - отметила она.
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