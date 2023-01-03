Будет два критических этапа: что именитые астрологи говорят про ядерную войну в 2023 году

Известные астрологи прокомментировали, случится ли на самом деле в 2023 году ядерная война, о которой многие говорят. Михаил Левин, например, считает, что как таковой войны не будет, но критические этапы нас поджидают.

«С точки зрения катастроф и терактов будет два сложных периода: с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября», - заявил он.

При этом астролог добавил, что мировой конфликт в год Кролика не закончится. Он начнет сбавлять обороты только тогда, когда США уйдут с мировой арены.