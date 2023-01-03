Девам в январе светит новая любовь! Она перерастет в нечто большее – астрологи

Для Дев планеты так расположились в небе, что им практически не избежать изменений в личной жизни, которые могут быть весьма кардинальными.

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Уже в начале месяца Девы могут встретить человека, который станет их новой любовью. Если отношения продолжатся, то перерастут в нечто большее.

Астрологи рекомендуют в личной жизни действовать Девам уверенно и решительно, тогда успех неминуем. Также высока вероятность перемен на работе, где светит карьерный рост и большие заработки.

Источник: amur.info.