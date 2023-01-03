Женские имена, на которые обрушится удача в январе 2023 года

Астрологи считают, что имя напрямую влияет на судьбу человека. Оно может приносить как удачу, так и вечные трудности. В января 2023 году, по мнению оракулов, очень повезет женщинам с такими именами, как Евангелина, Злата, Эмилия и Эвелина.
Если вы ожидаете рождение девочки в этом месяце, то также стоит присмотреться к вышеперечисленным именам.
Астрологи уверены, что в первом месяце нового года девочкам и женщинам с такими именами звезды подскажут путь и уберегут от неудач.
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