Женские имена, на которые обрушится удача в январе 2023 года

Астрологи считают, что имя напрямую влияет на судьбу человека. Оно может приносить как удачу, так и вечные трудности. В января 2023 году, по мнению оракулов, очень повезет женщинам с такими именами, как Евангелина, Злата, Эмилия и Эвелина.

Если вы ожидаете рождение девочки в этом месяце, то также стоит присмотреться к вышеперечисленным именам.