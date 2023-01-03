Мужские имена, для которых январь станет самым худшим месяцем года

Астрологи считают, что для одних мужчин 2023 год начнется легко и непринужденно, а некоторым стоит быть предельно осторожными. Несчастными оказались мужчины с этими именами.

В первую очередь, речь идет о Максимах. Их ждут большие перемены, и все они будут не в лучшую сторону. Нервы будут истрепаны окончательно, но Максы все выстоят с гордо поднятой головой.

Не стоит искать фортуну и Алексеям. Выйдя из новогодних каникул, Леш ждут неприятности на работе. Начальство будет более придирчивым, а дома - все нервно и отчаянно.