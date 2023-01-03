У Львов в январе будут три проблемы: сбавить норов и уступить советуют астрологи

Для Львов январь начнется сложно, горделивые представители знака не привыкли уступать кому-либо, но теперь это сделать придется. Если характер не получится взять в узду, то ждите целый ряд проблем.

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Во-первых, в делах потребуется помощь, одному не справиться, поверьте. Просите и станет легче.

Во-вторых, дома все-таки придется признать чье-то мнение тоже важным. Договаривайтесь, у других тоже есть предел терпения.

В-третьих, астрологи обещают непростые диалоги и отношения с подростками. А тут точно нужно проявлять деликатность и характер одновременно.

Источник: amur.info.