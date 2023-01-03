Прогноз Глобы: «Избавьтесь от сомнительных людей, иначе - беда в январе»

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев наступает важный период в жизни. И перед тем, как вступить в новый этап - надо почистить все свое окружение.
«В первой декаде января будьте внимательны к происходящему вокруг, берегите любимых людей, присмотрите за домом и ни в коем случае не пускайте в свою жизнь сомнительных персонажей, особенно в конце первой и начале второй недели», - заявила она.
Глоба также добавила, что личный успех сопутствует Водолеям практически весь первый месяц года. В это время лучше заняться спортом.
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