Прогноз Глобы: «Избавьтесь от сомнительных людей, иначе - беда в январе»

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Астролог сделала предупреждение.

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев наступает важный период в жизни. И перед тем, как вступить в новый этап - надо почистить все свое окружение.

«В первой декаде января будьте внимательны к происходящему вокруг, берегите любимых людей, присмотрите за домом и ни в коем случае не пускайте в свою жизнь сомнительных персонажей, особенно в конце первой и начале второй недели», - заявила она.

Глоба также добавила, что личный успех сопутствует Водолеям практически весь первый месяц года. В это время лучше заняться спортом.

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