С 15 января! Этот знак зодиака может потерять имущество - Глоба

Астролог Тамара Глоба предрекла сложный период Скорпионам. В январе, по ее словам, у представителей этого созвездия будут как взлеты, так и падения.
«Наиболее сложный момент — конец первой – начало второй недели января, а также период пятнадцатых чисел, буквально середина января, и время конца января. Берегите свое имущество», - заявила она.
Также Глоба добавила, что удача придет к Скорпионам на работе. Начальство, наконец, начнет к ним присматриваться.
«А вдали от дома вас ждут любовь, творческий успех, личные начинания», - отметила астролог.
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