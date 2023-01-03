С 15 января! Этот знак зодиака может потерять имущество - Глоба

Астролог Тамара Глоба предрекла сложный период Скорпионам. В январе, по ее словам, у представителей этого созвездия будут как взлеты, так и падения.

«Наиболее сложный момент — конец первой – начало второй недели января, а также период пятнадцатых чисел, буквально середина января, и время конца января. Берегите свое имущество», - заявила она.

Также Глоба добавила, что удача придет к Скорпионам на работе. Начальство, наконец, начнет к ним присматриваться.