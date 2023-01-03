Берегитесь, жены и мужья! Какой знак зодиака заведет роман на стороне - Глоба предупредила

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

В январе у представителей одного из созвездий будут проблемы в личной жизни.

Астролог Тамара Глоба представила большой гороскоп на января 2023 года для всех знаков зодиака. Весам, по ее словам, стоит уделить больше внимания своей семье, иначе их могут ждать неприятности в личной жизни.

«Третья декада откроет новые возможности на работе, возможен служебный роман. Также возможны потери, которые касаются личных отношений, в начале второй декады», - заявила она.

А на работе, по словам, астролога, у Весов будет все складываться наилучшим способом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Читайте также