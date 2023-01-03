Предательства и подставы! Глоба назвала самого несчастного знака зодиака января

Астролог Тамара Глоба предрекла в январе непростой период для Львов. По ее словам, у представителей этого созвездия возникнут серьезные трудности.
«Есть опасность мошенничества, есть опасность негативных встреч. Случайные связи могут быть крайне неудачными», - заявила она.
Причем все это возникнет, по словам Глобы, в период конца первой и в начале второй недели первого месяца нового года.
И только в третьей декаде января, по мнению астролога, Львы начнут перестраивать свои личные планы.
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