Предательства и подставы! Глоба назвала самого несчастного знака зодиака января

Астролог Тамара Глоба предрекла в январе непростой период для Львов. По ее словам, у представителей этого созвездия возникнут серьезные трудности.

«Есть опасность мошенничества, есть опасность негативных встреч. Случайные связи могут быть крайне неудачными», - заявила она.

Причем все это возникнет, по словам Глобы, в период конца первой и в начале второй недели первого месяца нового года.