3 января – время, когда мы наконец-то выдохнем: что предрекла Володина для этого дня

Василиса Володина порадовала легким и беспроблемным гороскопом на понедельник 3 января.

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Астролог напомнила, что почти весь декабрь Венера провела в Козероге, «заставляя нас держать лицо».

«С сегодняшнего дня покровительница симпатий шагает по Водолею, а значит маски прочь. Все знакомства на «ты», разговоры завязываются сами собой, окружающие, все как на подбор, начитанные, интересные, неравнодушные. Смотришь и глаз радуется», - написала Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина».