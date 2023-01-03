Какие знаки зодиака ждут гадости на работе: козни строятся почти в открытую!

Россиянам дали отличный шанс отдохнуть от работы и коллег во время новогодних каникул. Однако все приятное рано или поздно заканчивается. И кому-то суждено выйти трудиться в дружественную атмосферу, а кому-то практически в стан врага.

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Овнов в январе будет поджидать на работе завистники, которые начнут строить козни вокруг их фигуры. Они не обладают теми же выдающимися способностями, о чем прекрасно знают и оттого не могут жить спокойно. Если делать все правильно и усердно трудиться, то их попытки вставить палки в колеса будут тщетны.

Близнецам тоже стоит проявить осторожность, общаясь с коллегами. Ошибки, которые они совершали когда-то, могут неожиданно аукнуться сейчас. Правильно расставляйте приоритеты, полагайтесь на верных друзей – это поможет преодолеть январские трудности в коллективе.

Источник: amur.info.