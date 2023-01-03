Названы два знака зодиака, которым придется начать жизнь заново: уже в январе резкие перемены

Телец начнет год с преобразований, которые явно пойдут ему на пользу. Он довольно быстро адаптируется к новым реалиям и всерьез займется собой.

Новости и перемены его ждут и в личной жизни, и в карьере. Плюс ко всему Тельцу будет сопутствовать во всем удача, при высокой активности и уверенности в себе он многого добьется.

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Близнецам тоже суждено начать 2023 год буквально с чистого листа. Им суждено изменить свой взгляд на мир и пойти новым путем.

В январе Близнецам астрологи не советуют оглядываться на свое прошлое в личной жизни, лучше сосредоточиться над тем, что есть и поддержать близких. На работе возможны ловушки, но их можно обойти при поддержке верных друзей.

Источник: amur.info.