В январе! Глоба назвала знак зодиака, которому неожиданно прилетит издалека

Известный астролог Тамара Глоба заявила, что для Тельцов январь 2023 года станет временем, когда пора заводить новые отношения и знакомства.

«Многочисленные связи, переговоры, интересные встречи с людьми издалека, возможными покровителями, а также просто хорошими друзьями отметят практически весь месяц. Подруги, любящие вас люди, будут вам помогать начиная с последних дней января», - заявила она.