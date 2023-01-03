На работе появилась крыса! Овнов в январе могут сильно подставить коллеги – по гороскопу

Январь станет для Овнов непростым месяцем, хотя начнется он очень приятно для них. Легкое и приятное общение с близкими сменится в дальнейшем на серьезное напряжение на работе.

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В коллективе появится настоящая крыса, которая займется строительством гадких козней против представителей знака. Ей удастся перетянуть на свою сторону некоторых коллег и Овнам придется буквально побороться за то, чтобы сохранить добрую репутацию.

Сохраняйте максимальную бдительность, совершайте только продуманные шаги, ни про кого не говорите плохо в этом месяце!

Источник: amur.info.