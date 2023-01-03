Глоба назвала знак зодиака, который в январе получит уважение и признание начальства

Известный астролог Тамара Глоба заявила, что у Овнов январь будет счастливым месяцем. Представители этого созвездия, по ее словам, наконец, получат признание начальства.
«Активно планируйте свою работу, свое будущее. В этом месяце вы получите от руководства как нарекания, и довольно серьезные, так и похвалу, которая может дать вам возможность и прибыли, и продвижения вперед», - заявила она.
Кроме того, Глоба подчеркнула, что успех будет и в личной жизни. По ее мнению, представители огненной стихии ощутят стремление к свободе.
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