Глоба назвала самые опасные дни января 2023 года

Известный астролог Тамара Глоба представила большой прогноз на январь нового года. По ее словам, месяц будет сложным для тех, кто не сможет приспособиться к происходящему.
«Особенно внимательными нужно быть 5, 8, в ночь на 10, 15, 16, 18 и 19, 21, 21, в полночь 28, 29 и 30 января», - заявила она.
Год Кролика, по ее словам, наступит в третьей декаде января.
«К тому же это время новолуния с 21 на 22 января, тоже надо быть аккуратнее», - добавила астролог.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»