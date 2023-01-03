«Год нельзя назвать удачным»: финалистка «Битвы экстрасенсов» навала пять знаков, кому не повезет в 2023

Стало известно, кому ясновидящая предсказала непростое время в 2023 году.

Кажетта Ахметжанова рекомендовала Ракам полагаться только на себя. Им придется долго и много трудиться, чтобы получить награду.

«Ракам придется крутиться как белкам в колесе, но даже при таком варианте дела будут продвигаться медленно и неспешно. К счастью, вы все равно выйдете из продолжительной схватки победителем и получите заслуженные результаты, пусть и гораздо позже рассчитанного срока», – отметили Кажетта.

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Трудности могут привести Весов к верному выбору в карьере. Поэтому не стоит их слишком бояться.