«Год нельзя назвать удачным»: финалистка «Битвы экстрасенсов» навала пять знаков, кому не повезет в 2023

Стало известно, кому ясновидящая предсказала непростое время в 2023 году.
Кажетта Ахметжанова рекомендовала Ракам полагаться только на себя. Им придется долго и много трудиться, чтобы получить награду.
«Ракам придется крутиться как белкам в колесе, но даже при таком варианте дела будут продвигаться медленно и неспешно. К счастью, вы все равно выйдете из продолжительной схватки победителем и получите заслуженные результаты, пусть и гораздо позже рассчитанного срока», – отметили Кажетта.
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Трудности могут привести Весов к верному выбору в карьере. Поэтому не стоит их слишком бояться.
«Примерно такая же ситуация случится и на личном фронте, где потребуется принимать сложные решения, которые в итоге могут привести к положительным переменам. В целом 2023 год не станет для Весов знаковым, однако переломным и важным будет наверняка», – добавила шаманка.
Что касается Стрельцов, для них судьба приготовила непростую проверку на прочность:
«Для Стрельцов 2023 год выдастся непростым, но очень поучительным. Придется проявить необычайное трудолюбие в делах и смирение в отношениях. Кролик собирается испытывать Стрельцов на прочность в непривычными для них ситуациями».
Нельзя рассчитывать на везение и Водолеям:
«Кролик советует Водолеям не паниковать и не обвинять в неудачах окружающих, а подойти к возникшим обязанностям со всей ответственностью. Именно тогда вы вернете расположение изменчивого успеха гораздо быстрее»
Заставит задуматься этот год Рыб.
«Этот год нельзя назвать удачным для Рыб, но в любом случае он окажет на представителей данного знака положительный результат. Со временем начнете воспринимать препятствия в делах правильно и искать верные решения», – поделилась Кажетта прогнозом с starhit.ru