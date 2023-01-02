«Поменяют политические воззрения»: Василиса Володина предрекла важные перемены в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина предсказала, каким будет 2023 год для тех, кто родился под знаком Овна.

Людей этого знака зодиака, по словам Василисы Володиной, ждут серьезные перемены. Вплоть до того, что под влиянием обстоятельств изменятся их политические взгляды.

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