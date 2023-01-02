«Поменяют политические воззрения»: Василиса Володина предрекла важные перемены в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина предсказала, каким будет 2023 год для тех, кто родился под знаком Овна.
Людей этого знака зодиака, по словам Василисы Володиной, ждут серьезные перемены. Вплоть до того, что под влиянием обстоятельств изменятся их политические взгляды.
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«Те глобальные общественные события, в которые вовлечены все мы, серьезно поменяют политические воззрения, которых вы когда-то придерживались. И даже если вы сторонились политики и предпочитали не примыкать ни к одному из лагерей, если отмалчивались во время кухонных споров (не очень верю в «отмалчивались» в случае Овна, но допустим), даже самые аполитичные Овны в 2023 году определятся в своих предпочтениях. И займут четкую позицию. Четкую и довольно жесткую, непримиримую. Возможно, это произойдет благодаря новым друзьям или единомышленникам, которые непременно появятся в 2023 году. И это не просто друзья-приятели, речь о людях, с которыми вас будут связывать единые интересы, цели или общий коллектив. Овен индивидуалист, но с 2023 года наличие «своих» - своей партии, профсоюза, тусовки, своего коллектива – группы людей, обладающей каким-то весом, принципиально важно. Это влияние Плутона, входящего в Водолей, символический, 11-й дом вашего гороскопа. И поскольку Плутон задержится там на несколько лет, это не проходное влияние, а длительный тренд», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.