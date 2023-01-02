«Они дадут отличные шансы!»: Глоба вычислила людей, которые продвинут Козерогов к успеху – кто это

Тамара Глоба считает, что Козерогов ждут в году Кролика многочисленные перемены. До апреля 2023 года астролог посоветовала представителям знака обратить свой взор на невидимость.

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Высока вероятность, что строительство, покупка, вложение в квадратные метры будут очень хорошей идеей для Козерогов. Это нужно успеть сделать до второго месяца весны, поскольку позже появятся препятствия.

Летом у Козерогов начнет бить ключом личная жизнь. Здесь сильна энергия детей: наследники могут порадовать, вероятно прибавление семейства. Также видно новую любовь у представителей знака.

Ну а осенью Тамара Глоба предрекла Козерогам много интересных путешествий и важных для них знакомств. Новые люди позитивно повлияют на успех представителей знака.

«Будут новые знакомства с людьми издалека. Они дадут отличные шансы для продвижения!» - предрекла Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.