Козерогам Глоба предрекла рождение детей: астролог назвала конкретную дату

Начиная с лета 2023 года астролог Тамара Глоба назвала для Козерогов «временем любви». В этот период холостые представители знака будут активно строить отношения с новыми возлюбленными, те, кто был одиноки, найдут вторые половинки, те, кто имел семью и детей, насладятся обществом близких, будут радоваться успехом любимых людей.
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Кроме того, велика вероятность пополнения семейства у всех Козерогов в это время! Также во второй половине года Козероги активно начнут заниматься творчеством.
«В это время Козероги лучше всего будут чувствовать дома. Вопросы строительства, переезда, прибавления имущества, прибавления земель, перестройки касательно недвижимости будут актуальны в этот период. Они продлятся в течение полутора лет», - сказал Глоба.
Осень Козерогам Глоба посоветовала провести в путешествиях. В это время будут новые интересные знакомства.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.