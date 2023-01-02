Козерогам Глоба предрекла рождение детей: астролог назвала конкретную дату

Начиная с лета 2023 года астролог Тамара Глоба назвала для Козерогов «временем любви». В этот период холостые представители знака будут активно строить отношения с новыми возлюбленными, те, кто был одиноки, найдут вторые половинки, те, кто имел семью и детей, насладятся обществом близких, будут радоваться успехом любимых людей.

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Кроме того, велика вероятность пополнения семейства у всех Козерогов в это время! Также во второй половине года Козероги активно начнут заниматься творчеством.