Опасность в партнерах: Стрельцы выстоят битву и достигнут успеха – Глоба предрекла деньги

Опасность в партнерах: Стрельцы выстоят битву и достигнут успеха – Глоба предрекла деньги

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба описала, как представителям знака достичь желаемых результатов.

Стрельцам Тамара Глоба предрекла непростой, но при этом успешный год. Чтобы достичь благосостояния, представителям знака придется преодолеть определенные трудности.

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В первой части года Стрельцам придется туго из-за давления на них со стороны партнеров. Это будет крайне тяжело переносить, потому что воздействие на них буде сильным, словно под кожу.

Неожиданную роль в их судьбе сыграют в итоге дети, которые проявят стимул для продвижения Стрельцов к намеченным целям. Также важное значение для успеха Стрельцов будут иметь  близкие с лидерскими позициями.

«Со второй половины весны у Стрельцов появится новое окружение, у них появится интерес к новым делам и занятиям, новым людям самого разного плана: и маргиналы, и оригиналы, и богатые, и интересные Стрельцу в плане заработков. Но главное их качество – они будут интересны Стрельцам в вопросе познания мира и бытового опыта», - поведала Глоба.

Деньги и любовь придут к Стрельцам, но нужно быть им осторожными к новым увлечениям. Из-за этого может быть материальная потеря.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.

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