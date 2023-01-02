Опасность в партнерах: Стрельцы выстоят битву и достигнут успеха – Глоба предрекла деньги

Стрельцам Тамара Глоба предрекла непростой, но при этом успешный год. Чтобы достичь благосостояния, представителям знака придется преодолеть определенные трудности.

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В первой части года Стрельцам придется туго из-за давления на них со стороны партнеров. Это будет крайне тяжело переносить, потому что воздействие на них буде сильным, словно под кожу.

Неожиданную роль в их судьбе сыграют в итоге дети, которые проявят стимул для продвижения Стрельцов к намеченным целям. Также важное значение для успеха Стрельцов будут иметь близкие с лидерскими позициями.

«Со второй половины весны у Стрельцов появится новое окружение, у них появится интерес к новым делам и занятиям, новым людям самого разного плана: и маргиналы, и оригиналы, и богатые, и интересные Стрельцу в плане заработков. Но главное их качество – они будут интересны Стрельцам в вопросе познания мира и бытового опыта», - поведала Глоба.

Деньги и любовь придут к Стрельцам, но нужно быть им осторожными к новым увлечениям. Из-за этого может быть материальная потеря.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.