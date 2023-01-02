Спокойный и приятный день: Володина дала гороскоп на 2 января

Василиса Володина порадовала гороскопом на 2 января. По словам астролога, это благоприятный день для отдыха, расслабления в приятной компании, общения с близкими и воспоминаний.

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«Для желающих отоспаться первый понедельник года сам по себе хорошая новость! А секстиль ретро Меркурия к Нептуну добавляет снам ностальгическую нотку.

Разглядывание фотографий в кругу старших родственников может удивить. Вроде бы историю уже сто раз слышали, а тут такое… хоть бери телефон и кино снимай!» - поведала астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».