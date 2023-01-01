Трудяги озолотятся! Володина дала исчерпывающий прогноз на неделю со 2 по 8 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю со 2 по 8 января. Какие сюрпризы приготовил нам этот праздничный период в самом начале года Водяного Кролика.
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Астролог подметила, что во вторник, 3 января, Венера переходит в знак Водолея и получает поддержку от огненного Юпитера, а значит замечать вокруг хорошее станет легче.
«Ловите искры позитива в компании старых друзей или новых знакомых, общение будет главным источником вдохновения в течение всей недели», - заметила Василиса Володина.
Чем занять себя на первой неделе января?
- Доставайте любимые настольные игры или отправляйтесь на квиз — приятельские посиделки пройдут легко и нескучно;
- Шутки, смелые наряды, экзотические закуски — некоторая доля сумасшествия пойдет на пользу любой компании, независимо от возраста и социального статуса;
- Те, для кого праздники — время трудиться, могут заработать на этой неделе больше, чем рассчитывали. Не бойтесь отходить от сценария, импровизировать и удивлять ваших заказчиков;
- В выходные многим придет решение подвисшего в конце декабря вопроса и зачешутся руки. Если так, вас ждет бурный и продуктивный январь;
- В целом неделя идеально подходит для того, чтобы неожиданно нагрянуть в гости и обзвонить дальних родственников.
Василиса Володина советует отдохнуть от общественно-политической повестки. Так как в последующие недели сделать это будет гораздо сложнее.