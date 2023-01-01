Трудяги озолотятся! Володина дала исчерпывающий прогноз на неделю со 2 по 8 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю со 2 по 8 января. Какие сюрпризы приготовил нам этот праздничный период в самом начале года Водяного Кролика.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Астролог подметила, что во вторник, 3 января, Венера переходит в знак Водолея и получает поддержку от огненного Юпитера, а значит замечать вокруг хорошее станет легче.