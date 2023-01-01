Страсть, любовь, развлечения, дети: Овнам астролог Урусэль предсказала водоворот – когда

С 8 января по 3 октября 2023 года Луна зайдет во владения Льва и может измотать своей энергией. Кто-то ощутит у себя на голове корону и уйдет в самолюбование, а кто-то загонится в самоуничижение и заниженную самооценку.

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«У этой дамы всегда есть два полюса/ перекоса», - сказала про Черую Луну астролог Юлия Урусэль.

По ее словам, по-особенному транзит Черной Луны во Льве ощутят Овны.

«Им прям «снесет голову» во всех смыслах. Страсть, любовь, творчество, азарт, развлечения и даже дети могут изрядно потрепать нам нервы в этот период.

Вдруг нагрянувшая любовь, принц на белом Мерседесе или даже желание пойти танцевать мамбу. Нести вас будет с бешеной скоростью и сложно будет остановиться. И тут может быть все.

Или проблемы и разочарование в любви, отношениях с детьми или самореализации. А возможно и наоборот», - предрекла астролог.

Урусэль заявила, что Овны могут нырнуть в новые отношения с головой, также вероятно инвестирование в собственных детей. А некоторые погрузятся в азартные игры и финансовые авантюры. Остановить Овнов будет невозможно, да и не рискнут близкие. При этом развязка сей страсти может быть полярной: от крупного выигрыша – до потери всех средств.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».