Любовь и прибавление в семье! Козерогов ждет интересный период в личной жизни – Глоба

Для Козерогов год Кролика начнется с потерь, не исключено, что среди близких людей. Об этом рассказала Тамара Глоба.

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Астролог при этом посоветовала представителям знака не унывать, поскольку во второй половине года, примерно с середины лета, для Козерогов настанет время любви и даже возможного пополнения семьи.

«Начиная с летнего периода у Козерогов – время любви. Хорошее время для детей. Дети будут подниматься. Здесь также отличные возможности для пополнения семейства. Хорошее время для творческой работы и для поддержки, которая придет от окружающих», - поведала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.