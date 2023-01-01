Именно это принесет деньги! Как и когда обогатятся Козероги – прогноз Глобы

В 2023 году Козерогов могут постигнуть беды и потери среди близких. Трудности будут казаться им ужасающими, но на помощь придут те, кто рядом. Это родственники, любимые и друзья. Об этом поведала Тамара Глоба.

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Чтобы они стали верной опорой, астролог посоветовала не игнорировать и их интересы, помогать им, заботиться об их здоровье. И тогда исход черной полосы Козерогов будет благоприятным.

Вместе с тем, Козероги могут увеличить свое благосостояние в год Кролика, если поступят так, как посоветовала Глоба. А астролог рекомендовала заняться строительством или вложиться в недвижимость в первой половине года.

«Недвижимость может принести отдачу, нужно успеть это сделать до середины апреля, потому что апрельский период приостановит эти возможности. Здесь могут уйти друзья и некоторые перспективы от Козерога», - предупредила Глоба.

Она заметила, что пугаться сильно не стоит, потому что летом настанет благоприятный период для Козерогов.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.