Тамара Глоба назвала самые тяжелые месяцы 2023 года для россиян - споры, взвинченность

Тамара Глоба в свежем интервью поделилась предзнаменованиями на год Водяного Кролика. Прямо с первых месяцев будет жарко. Никакой передышки и тишины. Всех затянет водоворот событий, которые пойдут в наступление. Так что этот период выдастся сложным и противоречивым. Надо запастись терпением.

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Символ года - Кролик не просто мягкий и пушистый, это только с виду. На самом деле этот зверек отличается непредсказуемостью, он постоянно в движении: бегает, петляет, меняя направление и в этом его сила. Ведь отступая, Кролик дает себе люфт для самосохранения. То же самое мы увидим и на мировой арене - то переговоры, то агрессия. Будут властвовать скрытые процессы, скрытые лидеры, которые могут выскочить в последствии, чтобы громко заявить о себе.