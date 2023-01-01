Тамара Глоба назвала самые тяжелые месяцы 2023 года для россиян - споры, взвинченность

Тамара Глоба в свежем интервью поделилась предзнаменованиями на год Водяного Кролика. Прямо с первых месяцев будет жарко. Никакой передышки и тишины. Всех затянет водоворот событий, которые пойдут в наступление. Так что этот период выдастся сложным и противоречивым. Надо запастись терпением.
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Символ года - Кролик не просто мягкий и пушистый, это только с виду. На самом деле этот зверек отличается непредсказуемостью, он постоянно в движении: бегает, петляет, меняя направление и в этом его сила. Ведь отступая, Кролик дает себе люфт для самосохранения. То же самое мы увидим и на мировой арене - то переговоры, то агрессия. Будут властвовать скрытые процессы, скрытые лидеры, которые могут выскочить в последствии, чтобы громко заявить о себе.
Так, если судить по прошедшим годам, то 2023-й самый концентрированный, он соединит в себе все самые серьезные процессы. Самое мощное и непростое время это начало и конец года. Обострение во всех сферах, агрессия, споры, взвинченность. Эти моменты могут зацепить даже середину года. Будет применяться «партизанская» игра, дипломатические инсинуации. И это период первой половины лета - июнь и июль.
По материалам студийное интервью «КП»