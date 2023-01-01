2023 - взрыв, 2024 - шаг вперед и два назад, 2026 - новые союзы! Глоба ошеломила детальным прогнозом

Тамара Глоба в свежем интервью расписала, что ждет мир в будущем. И речь зашла не только о России, но и о человечестве в целом.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

2021, 2022 и 2023 - эта тройка самая напряженная. Год Водяного Кролика сконцентрирует в себе все серьезные явления, которые просматривались ранее. Начало года будет особенно активным, тоже самое можно сказать и о конце года. Агрессия, споры - все будут взвинчены до предела. Также вся эта волна зацепит и середину 2023-го. На этом фоне появятся новые лидеры. Будут вестись «партизанские» игры. Это летний период - июнь и июль.

Год Водяного Кролика обещает стать двойственным, с одной стороны он заканчивает процессы предыдущих лет, начиная с 2000-х. А с другой, откроет новый период.

В мире сложно найти хотя бы один спокойный уголок. Все соседи пытаются отстоять свои позиции и взгляды. Это период, когда мир охвачен междоусобицей.

2023 год однозначно взрывной. Все тайные процессы, все накопленное вырвется наружу. Россия, если верить астрологу, будет формировать внутри место силы, забрав эстафету у сильного Китая. Проснется потенциал страны, народа, мысли, изобретений, появятся попытки создания новых финансовых платформ.