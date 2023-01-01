Самые обескровленные! Тамара Глоба назвала, кому будет хуже всего и это не Россия

Тамара Глоба в свежем интервью дала понять, что 2023 год характеризуется, как взрывной. Все, что накопилось выйдут наружу. При этом страна-лидер, которая сейчас считается местом силы Китай, в будущем передаст эстафету. И кому? Это будет Россия.

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Кто в таком случае останется в слабой и уязвимой позиции обескровленных? Тамара Глоба намекнула, что хуже и тяжелее придется именно Европе, у них намечается серьезный спад. Та же ситуация и в Африке. Эти страны не самое счастливое место на шарике.