Тамара Глоба дала четкое понимание, что будет на Украине в 2023 году и далее

Тамара Глоба в свежем интервью поделилась прогнозом на год Водяного Кролика. Разумеется, разговор зашел и о ситуации на Украине. Что ждет эту страну в 2023 году и далее? Астролог намекнула, что сложный личный кризис весной 2022-го пережил президент страны Владимир Зеленский.

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Ситуация проиграется для него и в 2023-м. Кардинально сложно политику будет зимой и весной. При этом Глоба намекнула, что едва ли кто-то, кроме близкого окружения президента, знает, как пережитое им сказалось на его здоровье.