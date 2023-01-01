Место силы - здесь! Тамара Глоба предрекла судьбу России в 2023 году

Тамара Глоба в свежем интервью поделилась тем, как будет складываться судьба России в 2023 году.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Астролог дала понять, что в год Водяного Кролика - речь идет о весеннем периода, наша страна начинает формировать в себе место силы, как бы забирая эстафету у Китая. То, что долго дремало: потенциал народа, мысли, новых возможностей - все проявится внезапно.