Место силы - здесь! Тамара Глоба предрекла судьбу России в 2023 году

Тамара Глоба в свежем интервью поделилась тем, как будет складываться судьба России в 2023 году.
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Астролог дала понять, что в год Водяного Кролика - речь идет о весеннем периода, наша страна начинает формировать в себе место силы, как бы забирая эстафету у Китая. То, что долго дремало: потенциал народа, мысли, новых возможностей - все проявится внезапно.
Это касается и финансовой системы, будет формироваться новая материальная платформа. В то же время, 2023 год кардинально тяжелый в том смысле, что рухнут многие предприятия, которые еле-еле удерживались на плаву в 2022-м. Сохранить свои активы смогут только те, кто вовремя перестроится, ощупает новую платформу и технологии. Они останутся на плаву.
«Те, кто поймет это и сумеет перестроиться и вкладываться в этот процесс, те будут расти», - добавила Тамара Глоба в эфире радио «КП».