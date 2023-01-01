Сидеть дома! Тамара Глоба четко обозначила все даты января с повышенной аварийностью и опасностью

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на первый месяц нового 2023 года, оставив предостережение всем без исключения. И оно касалось самых опасных дат месяца. Эти дни лучше провести дома, вдали от шумных компаний. Почему? В январе повышается риск аварий на дорогах, поездки, и особенно дальние, могут принести сложности, также возможен сбой техники, есть опасность терактов.

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Тем, кто все же рискнет отправиться в путешествие, Тамара Глоба советует проявлять осмотрительность в поездках. Обращая внимания на все, что происходит вокруг, а также на сомнительных персон. Еще один важный пункт - распространение вирусной инфекции. В январе стоит следить за здоровьем, самочувствием лучше не пренебрегать.