Глоба вычислила тех, кому улыбнется денежная удача: богатство будет обязательно!

Астролог Тамара Глоба рассказала об особенностях 2023 года. Он пройдет под покровительством Марса.

В такие времена спокойствия в общемировом смысле трудно достигнуть, поскольку планета обладает весьма воинственным духом. Поэтому о мире мы вряд ли услышим, но увидим предпосылки к его наступлению в конце года, считает звездный эксперт.

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Вместе с тем сила Марса благоприятствует смелым и решительным. А это значит, что успеха и богатства в год Кролика смогут достигнуть те, кто решиться сделать шаг вперед: открыть новый бизнес, бросить старую работу и уйти туда, где все будет изначально непонятным и странным и так далее.

Тамар Глоба считает, что в 2023 году людям откроется много новых перспектив, каких не было раньше, многие отправятся в дороги, обучатся новым делам, познакомятся с новыми людьми. И это укажет им денежный путь к благосостоянию.

«Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», — сказала астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.