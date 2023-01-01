Что нужно сегодня сделать, чтобы стать счастливым: Володина назвала шесть пунктов

Отличный прогноз дала астролог Василиса Володина на 1 января! Астролог заметила, что именно в воскресенье на небе будет наблюдаться трин Солнца и Луны в земных знаках. А это «благоволит гедонистам и всем отдыхающим». Согласитесь, именно в таком настроении ничегонеделания сегодня все и проснулись!

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Что ж, если вы намерены стать счастливыми, Володина рекомендует поддаться праздничному настроению и «просто быть».

«Обниматься, заботиться, играть с детьми, дарить тепло и подарки. Сходить прогуляться на каток, вдохнуть морозный воздух, постоять под снежинками… Ну и наслаждаться тем, что готовить в ближайшие дни не придется», - посоветовала Василиса Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».