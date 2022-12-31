2023 год - с января по май идет двойная прибыль! Какой знак зодиака взметнется ввысь в карьере

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на январь, назвав знак зодиака, которому Водяной Кролик принесет не только стабильный заработок, но и прибыль, на которой они не рассчитывали. Смелым и предприимчивым покоряться любые вершины.

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Стрельцам не следует пренебрегать помощью окружающих. Новые знакомства позволят добиться желаемого в финансовой сфере. Карьера весь 2023 год будет идти только в гору - как следствие, Стрельцы будут чувствовать усталость.