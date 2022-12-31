Кто он - баловень судьбы, который может тратить деньги подчистую, не боясь пробить брешь в бюджете

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на 2023 года, назвав знак зодиака - баловня судьбы, которому простятся все легкомысленные траты. От своей щедрости представитель этого созвездия не обеднеет.

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Скорпионам категорически не стоит лениться в 2023 году, иначе они надолго спугнут удачу.