Кто он - баловень судьбы, который может тратить деньги подчистую, не боясь пробить брешь в бюджете

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на 2023 года, назвав знак зодиака - баловня судьбы, которому простятся все легкомысленные траты. От своей щедрости представитель этого созвездия не обеднеет.
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Скорпионам категорически не стоит лениться в 2023 году, иначе они надолго спугнут удачу.
Люди этого знака давно просили поддержки Вселенной и получили ее, поэтому пришло время пользоваться благами и смело идти вперед. Реализация планов принесет Скорпионам хорошие дивиденды. Им стоит подумать, чем они могли бы заняться и на что не находят времени.
«Скорпион - один из немногих из всего зодиакального созвездия, который может с чистой совестью тратить подчистую все заработанные деньги и не волноваться, что пробьет брешь в бюджете», - добавила астролог.
По материалам 7days