Расклад проиграется по финансам! Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами в России в 2023 году

Расклад проиграется! Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами в России в 2023 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Какие качели год Водяного Кролика устроит для доллара и евро.

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика, поделившись четким раскладом по части финансов. Астролог намекнула, что иностранную валюту ждут не просто качели - резкий спад, а самые настоящие американские горки, когда все летит в обрыв с бешеной скоростью.

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Тамара Глоба предрекла новый спад доллара во второй половине 2023 года. А в 2025–2026 годах вполне вероятен обвал евро и доллара.

«В плане (восстановления бизнеса и финансов.  Прим. ред.) будет очень большой интерес к России, и он разовьется в последующие годы», — добавила астролог, имея в виду те компании, которые покинули наш рынок.

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