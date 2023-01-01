Гороскоп Тамары Глобы на везение в январе: три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса

Девы

Еще одни везунчики января. Для них год Водяного Кролика стартует удачно. Девы могут рассчитывать на личный успех, популярность, внимание окружающих. Весь месяц рожденные под этим созвездием будут на подъеме.

В карьерном плане все стабильно, на работе признание, финансы пополняются свежими поступлениями.

Козероги

В январе люди этого созвездия будут стремиться держать все под контролем. Для них первый зимний месяц нового года станет отличным периодом для заработка. Траты и проблемы детей будут волновать всю первую декаду января. От крупных покупок в начале и середине месяца лучше отказаться.